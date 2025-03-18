Сэкономили на противогазах. В Петербурге задержали фигурантов по делу о хищении 238 млн рублей

В результате с сентября 2023 по октябрь 2024 года ГКУ заключило 6 контрактов с коммерческими фирмами на поставку противогазов. Однако эти противогазы не соответствовали стандартам качества, не были допущены к продаже в России и не могли использоваться как средства защиты. Несмотря на это, на счета компаний перевели 238 миллионов рублей, которыми фигуранты распорядились по собственному усмотрению.