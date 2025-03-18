Сэкономили на противогазах. В Петербурге задержали фигурантов по делу о хищении 238 млн рублей

По версии следствия, начальник ГКУ «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» Олег Сайфулин и другие лица с 13 сентября 2023 года планировали похитить бюджетные деньги, выделенные на закупку противогазов для гражданской обороны. Для этого они привлекли к делу руководителей ИП и компаний.
В результате с сентября 2023 по октябрь 2024 года ГКУ заключило 6 контрактов с коммерческими фирмами на поставку противогазов. Однако эти противогазы не соответствовали стандартам качества, не были допущены к продаже в России и не могли использоваться как средства защиты. Несмотря на это, на счета компаний перевели 238 миллионов рублей, которыми фигуранты распорядились по собственному усмотрению.
В итоге заместителя генерального директора ООО «Таганай АВМ» Зиновьева, руководителей ООО «Каскад» Маркова и Дмитриева, генерального директора ООО «Таганай АВМ» Ажойчика, а также Сайфулина отправили под стражу на 1 месяц и 27 суток, то есть до 11 или 12 мая в зависимости от даты задержания.