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В Шахтах в ДТП пострадали четыре человека

Под Ростовом в автомобильной аварии пострадали четыре человека.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось 17 марта около 19:20 на улице Маяковского, 57 «А»,

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Лада Гранта» при повороте налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю двигающемуся со встречного направления. Транспортное средство столкнулось с автомобилем «ВАЗ 21124». От сильного удара транспортные средства смяло, как консервную банку.

В результате ДТП водители автомобиля «Лада Гранта» и «ВАЗ 21124», а также двое пассажиров госпитализированы. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.