В Шахтах в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось 17 марта около 19:20 на улице Маяковского, 57 «А»,
По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Лада Гранта» при повороте налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю двигающемуся со встречного направления. Транспортное средство столкнулось с автомобилем «ВАЗ 21124». От сильного удара транспортные средства смяло, как консервную банку.
В результате ДТП водители автомобиля «Лада Гранта» и «ВАЗ 21124», а также двое пассажиров госпитализированы. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.