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Подросток провалился под лед Волги, гуляя с друзьями

В Марий Эл школьник гулял с друзьями по Волге и провалился на тонком льду. Об этом сообщает Марийская аварийно-спасательная служба.

Источник: Аргументы и факты

Инцидент произошел в Козьмодемьянске, в экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили подростков, гуляющих по льду Волги. Один из мальчиков провалился в полынью, он смог выбраться из воды до приезда сотрудников МЧС.

На берег подростков доставили на аэролодке спасатели, где передали их сотрудникам полиции и родителям.

До этого сообщалось, что в Петербурге возле «Газпром Арены» под лед провалились четверо несовершеннолетних. Подростки смогли самостоятельно выбраться из воды, они находились недалеко от берега и ушли до приезда спасателей. Мокрых и замерзших школьников встретил местный житель, мужчина завел их к себе домой, отогрел и передал родителям.