Подросток провалился под лед Волги, гуляя с друзьями

До этого сообщалось, что в Петербурге возле «Газпром Арены» под лед провалились четверо несовершеннолетних. Подростки смогли самостоятельно выбраться из воды, они находились недалеко от берега и ушли до приезда спасателей. Мокрых и замерзших школьников встретил местный житель, мужчина завел их к себе домой, отогрел и передал родителям.