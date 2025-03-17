Один шаг до конца СВО или санкции: о чем рассказали США перед беседой с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступила на регулярном брифинге для журналистов. Она остановилась на некоторых деталях грядущего разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. В частности Левитт заявила о том, то переговоры могут стать последним шагом на пути к миру. Но при этом не исключила санкций, если встреча не пройдет по задуманному плану Вашингтона. Подробнее о том, как США презентовали миру беседу двух мировых лидеров, — в материале URA.RU.