Один шаг до конца СВО или санкции: о чем рассказали США перед беседой с Путиным

От переговоров Трампа и Путина будут зависеть судьбы обеих стран.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступила на регулярном брифинге для журналистов. Она остановилась на некоторых деталях грядущего разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. В частности Левитт заявила о том, то переговоры могут стать последним шагом на пути к миру. Но при этом не исключила санкций, если встреча не пройдет по задуманному плану Вашингтона. Подробнее о том, как США презентовали миру беседу двух мировых лидеров, — в материале URA.RU.
Один шаг до мира…
Конфликт в Украине близок к завершению. Стороны находятся в шаге от мира. Такое заявление сделала Левитт, уточнив, что не хотела бы забегать вперед, раскрывая детали будущих переговоров.
… который никогда не был так близко.
Трамп заявил о планах провести переговоры с Путиным наканунеФото: Official White House / Shealah Craighead.
Стороны никогда не были так близки к достижению мирных договоренностей как сейчас, указала Левитт. Пресс-секретарь заявила, что о планах поговорить с Владимиром Путиным Трамп заявил, возвращаясь из Флориды на борту самолета Air Force One.
Но США не против угрожать санкциями.
При этом Соединенные Штаты могут ввести против России санкции. Такой сценарий Левитт считает возможным, если переговоры провалятся. «Президент готов сделать это», — уточнила Левитт.
Неизвестное будущее Зеленского.
Политическое будущее украинского лидера Владимира Зеленского остается неизвестнымФото: Официальный сайт президента Украины.
Пресс-секретарь воздержалась от комментариев по поводу дальнейшей политической карьеры украинского лидера Владимира Зеленского. В ее ответе прозвучало, что неуместно «забегать вперед».
С Киевом уже говорят о территориальных уступках.
Соединенные Штаты ведут прямые переговоры с Киевом о возможных условиях достижения мирного соглашения с Россией. Они включают обсуждение вопросов будущего территориального разделения.
Белый дом не смог не отметить Байдена.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп анонсировал второй разговор с Путиным: что обсудят лидеры стран.
По словам представителя Белого дома причиной текущего конфликта является действие предыдущей администрации. Она напомнила слова Трампа, который не раз заявлял, что при нем такая ситуация бы не возникла. Ливитт также добавила, что президент Трамп гордится успехами, достигнутыми его командой в кратчайшие сроки, особенно в контексте развития диалога с Москвой и Киевом, направленного на разрешение украинского кризиса.