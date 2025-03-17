В Москве молодая женщина выжила после падения с 11 этажа многоквартирного дома

Девушку уже госпитализируют в ближайшее медицинское учреждение. Характер её травм и степень рисков для жизни пока остаются не ясными. Как и обстоятельства случившегося — на месте уже работают правоохранительные органы и следователи, стремясь выяснить, по какой причине пара выпала из окна 11 этажа, и нет ли в этом криминального характера.