В Москве молодая женщина выжила после падения с 11 этажа многоквартирного дома

В Москве с большой высоты упали два человека — мужчина и молодая женщина. Девушка каким-то чудом выжила, и сейчас находится под опекой медиков. Мужчина погиб. О случившемся сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
«Мужчина и молодая женщина упали с 11-го этажа здания по адресу: улица Клязьминская, дом 6, корпус 1», — говорится в публикации.
Девушку уже госпитализируют в ближайшее медицинское учреждение. Характер её травм и степень рисков для жизни пока остаются не ясными. Как и обстоятельства случившегося — на месте уже работают правоохранительные органы и следователи, стремясь выяснить, по какой причине пара выпала из окна 11 этажа, и нет ли в этом криминального характера.
Ранее KP.RU сообщил, что в Ленинградской области 11-летняя девочка, по какой-то причине оказавшаяся на стройке, упала с высоты и разбила голову. К счастью, малышка выжила, однако она госпитализирована с серьёзной травмой.