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В Тунисе потеряли связь с задержанными россиянами, их состояние неизвестно

Задержанные в Тунисе в ноябре прошлого года россияне находятся в неизвестном состоянии, а связь с ними почти оборвалась. Об этом сообщил родственник одного из граждан России.

О состоянии задержанных россиян ничего не известно, сообщил один из родственников.

Задержанные в Тунисе в ноябре прошлого года россияне находятся в неизвестном состоянии, а связь с ними почти оборвалась. Об этом сообщил родственник одного из граждан России.

«К моему большому сожалению, на текущий момент каких-то новостей сейчас нет, о состоянии здоровья наших ребят так же информации нет… Плюс к тому Рамадан, условия, соответственно, для наших утяжелились, а связи нет никакой», — рассказал родственник одного из задержанных россиян РИА Новости.

Граждане РФ, которых арестовали в Тунисе во время посещения античных памятников Римской империи в селении Хайдра, содержатся в известной пытками и ужасными условиями тюрьме. Об этом ранее рассказала невеста одного из задержанных.