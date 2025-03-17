Зеленский заявил о применении дальнобойных ракет ВСУ «Длинный Нептун»

«Сегодня провел Ставку… Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытание… Сегодня же докладывали о применении украинских ракет — “Длинного Нептуна”. Можно сказать, удовлетворены результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами», — говорится в заявлении Зеленского, которое опубликовано в его telegram-канале.