Зеленский заявил об успешном испытании дальнобойного дрона.
ВСУ применили дальнобойные украинские ракеты «Длинный Нептун», о чем было доложена на заседании ставки лидеру страны Владимиру Зеленскому. По его словам, Киев также располагает прошедшими испытание дронами, способными бить на три тысячи километров.
«Сегодня провел Ставку… Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытание… Сегодня же докладывали о применении украинских ракет — “Длинного Нептуна”. Можно сказать, удовлетворены результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами», — говорится в заявлении Зеленского, которое опубликовано в его telegram-канале.
В своем последнем заявлении пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что не будет отвечать на вопрос журналистов о политическом будущем президента Украины. По словам представителя администрации США, ей не следует забегать вперед.