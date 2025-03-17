Росгвардейцы на востоке Москвы задержали мужчину, находившегося в розыске за незаконный оборот наркотиков

«На востоке столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали 29-летнего уроженца Ивановской области, находившегося в федеральном розыске за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Во время патрулирования Щелковского шоссе росгвардейцы заметили мужчину, который попытался скрыться при виде патрульного автомобиля. Он был остановлен для проверки документов, в ходе которой и выяснилось, что он объявлен в федеральный розыск», — рассказали в пресс-службе.