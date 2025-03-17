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Росгвардейцы на востоке Москвы задержали мужчину, находившегося в розыске за незаконный оборот наркотиков

Сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) на Щелковском шоссе на востоке столицы задержали 29-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

Источник: РИА "Новости"

«На востоке столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали 29-летнего уроженца Ивановской области, находившегося в федеральном розыске за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Во время патрулирования Щелковского шоссе росгвардейцы заметили мужчину, который попытался скрыться при виде патрульного автомобиля. Он был остановлен для проверки документов, в ходе которой и выяснилось, что он объявлен в федеральный розыск», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что задержанный был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.