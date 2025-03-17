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Трамп не стал брать вину за провалившееся вторжение ВСУ в Курскую область

Провал ВСУ во вторжении в Курскую область не стал следствием решения США приостановить поставки американской помощи Киеву. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в разговоре с журналистами.

Поражение ВСУ не связано с остановкой помощи США, заявил Трамп.

Провал ВСУ во вторжении в Курскую область не стал следствием решения США приостановить поставки американской помощи Киеву. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в разговоре с журналистами.

«Нет, вовсе нет. Скорее наоборот», — сказал Трамп в ответ на вопрос о влиянии его решения на ситуацию с ВСУ под Курском. Его слова приводит ТАСС.

Как ранее сообщили ряд зарубежных СМИ, украинская армия отступила со всех российских территорий в Курской области. Некоторые аналитики увидели в этом связь с решением Трампа прекратить помощь Киеву, которое он принял в начале марта.