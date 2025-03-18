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Жителям Краснодара порекомендовали не выходить на улицу из-за задымления

КРАСНОДАР, 17 марта. /ТАСС/. Очаги возгорания наблюдаются в Республике Адыгея, на фоне чего из-за ветра в Краснодаре возникли обширные зоны задымления. Жителям города рекомендуется не выходить на улицу, сообщили в Telegram-канале единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Краснодара.

Источник: РИА "Новости"

«Возникновение крупных очагов пожара наряду с неблагоприятной розой ветров на территории города привело к возникновению обширных зон задымления. Рекомендуем воздержаться от пребывания на открытом воздухе», — говорится в сообщении.

В ЕДДС уточнили, что на данный момент горений на открытой территории Краснодара нет. При этом очаги возгорания есть в соседней Адыгее.

По данным главного управления МЧС России по Республике Адыгея, на территории региона зафиксирован рост числа пожаров. Они связаны с засушливой погодой и массовым возгоранием сухой растительности.