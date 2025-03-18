Жителям Краснодара порекомендовали не выходить на улицу из-за задымления

«Возникновение крупных очагов пожара наряду с неблагоприятной розой ветров на территории города привело к возникновению обширных зон задымления. Рекомендуем воздержаться от пребывания на открытом воздухе», — говорится в сообщении.
В ЕДДС уточнили, что на данный момент горений на открытой территории Краснодара нет. При этом очаги возгорания есть в соседней Адыгее.
По данным главного управления МЧС России по Республике Адыгея, на территории региона зафиксирован рост числа пожаров. Они связаны с засушливой погодой и массовым возгоранием сухой растительности.