Два мирных жителя тяжело ранены в результате атаки БПЛА ВСУ на Белгород

Напомним, во время атаки на Белгород обломки одного из сбитых дронов упали рядом с торговым центром «Атлант Арена», после чего там начался пожар. По словам очевидцев, загорелся фасад ТЦ и туи рядом с входом. По данным СМИ, именно там мужчина получил тяжёлую травму и потерял кисть. Возгорание оперативно потушили.