Российская пенсионерка захотела заработать на ставках, но потеряла 1,5 млн рублей

Россиянка сначала «ставила» свободные деньги, но затем перешла на сбережения, а также начала набирать долги и кредиты. В феврале 2025 года у нее заболел внук, и на лечение потребовались деньги — женщина попыталась вывести средства, однако администраторы канала сообщили ей, что та «все проиграла». После этого аферисты предложили ей поставить еще, чтобы отыграться.