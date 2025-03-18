Гладков: два человека ранены в результате атак дронов ВСУ на Белгород

В Белгороде двое мужчин получили тяжелые ранения в результате атак украинских беспилотников, а силы ПВО продолжают уничтожать дроны ВСУ.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, оба пострадавших являются мирными жителями. Один из них получил травматическую ампутацию кисти, а у второго ампутировано предплечье. Оба мужчины были оперативно доставлены в городскую больницу № 2.
Кроме того, в поселке Комсомольский Белгородского района в результате падения обломков беспилотника повреждена кровля частного дома.