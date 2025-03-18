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Гладков: два человека ранены в результате атак дронов ВСУ на Белгород

Над Белгородом и Белгородским районом продолжает работать система ПВО.

Источник: АиФ

В Белгороде двое мужчин получили тяжелые ранения в результате атак украинских беспилотников, а силы ПВО продолжают уничтожать дроны ВСУ.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, оба пострадавших являются мирными жителями. Один из них получил травматическую ампутацию кисти, а у второго ампутировано предплечье. Оба мужчины были оперативно доставлены в городскую больницу № 2.

Кроме того, в поселке Комсомольский Белгородского района в результате падения обломков беспилотника повреждена кровля частного дома.