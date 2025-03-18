ВСУ атаковали Белгород и оставили инвалидами двух его жителей

«На территории всей Белгородской области была объявлена опасность атак БПЛА. Прошу не подходить к окнам и находиться в безопасном месте. В Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго — ампутация предплечья», — написал губернатор в своем telegram-канале.