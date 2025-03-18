Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа дата, когда США рассекретят убийство Кеннеди

В США 18 марта будут опубликованы все документы, связанные с убийством экс-президента страны Джона Ф. Кеннеди. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

Документы о смерти Кеннеди будут обнародованы спустя 62 года.

В США 18 марта будут опубликованы все документы, связанные с убийством экс-президента страны Джона Ф. Кеннеди. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

«Завтра [18 марта] мы обнародуем все документы, касающиеся Кеннеди. Люди ждали этого десятилетиями», — сказал Трамп журналистам Fox News. Объем документов составляет около 80 тысяч страниц.

Ранее URA.RU сообщало, что Трамп подписал указ о рассекречивании документов, связанных с убийством президента Джона Кеннеди в 1963 году. Белый дом заявил, что спустя более 50 лет после убийств Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, правительство не обнародовало все документы. В заявлении говорится, что семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды, и в национальных интересах как можно скорее обнародовать все связанные документы.