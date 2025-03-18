Медики нашли способ лечения прошедших по трубе под Суджей бойцов

«Существующая схема лечения — она была нами, скажем так, придумана практически с колес по команде командира. То есть это сложное отравление в большом объеме, и пришлось поломать голову, чтобы продумать определенную схему», — заявил один из врачей в беседе с военкором RT Владом Андрицой.