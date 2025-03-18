Медики нашли способ лечения прошедших по трубе под Суджей бойцов

Бойцы, как правило, поступают с пневмонитом, при этом симптомы проявляются не сразу.
Военные медики для лечения отравившихся военнослужащих во время операции «Поток» разработали абсолютно новый метод, который еще никто и нигде не использовал. Об этом сообщили представители госпиталя спецназа «Ахмат».
«Существующая схема лечения — она была нами, скажем так, придумана практически с колес по команде командира. То есть это сложное отравление в большом объеме, и пришлось поломать голову, чтобы продумать определенную схему», — заявил один из врачей в беседе с военкором RT Владом Андрицой.
Резко изменить расстановку сил в Судже смог отряд российских бойцов из 800 человек. Бойцам пришлось преодолеть порядка 15 километров по пустому газопроводу, чтобы неожиданно проникнуть в украинским тыл. Подробнее о самой операции — узнаете тут.