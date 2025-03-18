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«Отличились особыми зверствами»: Мирошник рассказал об иностранных наемниках ВСУ в Курской области

Мирошник: иностранные наемники зверствовали в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Наемники из рядов Вооруженных сил Украины принимали участие в нападении на Курскую область. Поляки отличились наибольшим зверством, издеваясь над мирными жителями. Так выразился в эфире «России 24» посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что некоторые наемники добровольно сдались в плен. Вскоре всех ответственных за преступления против мирных курян посадят на скамью подсудимых.

«Иностранные наемники там были, по крайней мере, присутствие каких-то иностранцев, говорящих на польском, французском, английском языках», — заявил Родион Мирошник.

Интересно, что украинские боевики желали отступления из Курской области больше, чем иностранцы. Наемники не позволяли покидать позиции. Они расстреливали украинцев, которые решили отступить.