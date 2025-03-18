Наемники из рядов Вооруженных сил Украины принимали участие в нападении на Курскую область. Поляки отличились наибольшим зверством, издеваясь над мирными жителями. Так выразился в эфире «России 24» посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.