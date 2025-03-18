Зеленский хвастается «Длинным Нептуном»: почему новые ракеты ВСУ на самом деле никчемны

В марте 2025 года Украина заявила об успешном испытании дальнобойной ракеты собственного производства под названием «Длинный Нептун». Она имеет дальность в тысячу километров. В России засомневались в происхождении ракеты, а также пообещали ответные меры в случае применения этого оружия. Подробнее о разработке — в материале URA.RU.