Зеленский хвастается «Длинным Нептуном»: почему новые ракеты ВСУ на самом деле никчемны

Украина в марте протестировала новую ракету «Длинный Нептун» (архивное фото).
В марте 2025 года Украина заявила об успешном испытании дальнобойной ракеты собственного производства под названием «Длинный Нептун». Она имеет дальность в тысячу километров. В России засомневались в происхождении ракеты, а также пообещали ответные меры в случае применения этого оружия. Подробнее о разработке — в материале URA.RU.
Характеристики «Длинного Нептуна» остаются в секрете.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский похвастался новой украинской дальнобойной ракетой.
Точные параметры, которыми обладает новая ракета, неизвестны. Ее предшественницей стала противокорабельная ракета Р-360 «Нептун». Испытания проводились более 40 лет назад. Над новой же начали работать в 2014-м. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальность нового оружия составляет одну тысячу километров.
Зеленский выдал за новое хорошо забытое старое.
«Длинный Нептун» по сути разработан на базе советской дозвуковой ракеты «Уран» (Х-35У). Она же лежит основе предка современной украинской разработки — Р-360 «Нептун». Дальность действия у нее была 280 километров. Генерал-майор Сергей Липовой считает, что инженеры воспользовались советскими чертежами, занимаясь созданием нового вооружения.
России есть чем ответить.
Разрабатывать «Длинный Нептун» украинские инженеры начали в 2014 годуФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
В случае, если Украина применит ракету «Длинный Нептун», Россия может запустить «Орешник». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Парламентарий также напомнил, что у Москвы самая мощная система противовоздушной обороны в мире.