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Директор школы в селе Прикамья задохнулась под снегом, когда чистила крышу

В Пермском крае задохнулась под завалом снега директор сельской средней школы № 16. О трагедии сообщили в управлении образования Лысьвенского городского округа.

Источник: Life.ru

«Под завалом снега, сошедшего с крыши дома, трагически погибла руководитель школы Елена Макарова», — указано в сообщении.

По данным следствия, 56-летняя учительница попала под завал, когда чистила крышу дома в посёлке Кин. Всё случилось 13 марта. По предварительным данным, женщина не смогла выбраться из-под толщи снега и задохнулась. Тело на следующий день нашёл участковый полиции, который пришёл проверить после обращения коллег директора. Сейчас по факту гибели человека проходит проверка.

Ранее Life.ru сообщал, что в Бишкеке 15-летняя школьница умерла после операции по удалению молочной железы в частной клинике. Позже стало известно, что диагноз рак груди оказался ошибочным.