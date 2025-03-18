Директор школы в селе Прикамья задохнулась под снегом, когда чистила крышу

По данным следствия, 56-летняя учительница попала под завал, когда чистила крышу дома в посёлке Кин. Всё случилось 13 марта. По предварительным данным, женщина не смогла выбраться из-под толщи снега и задохнулась. Тело на следующий день нашёл участковый полиции, который пришёл проверить после обращения коллег директора. Сейчас по факту гибели человека проходит проверка.