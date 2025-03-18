В Тунисе обнаружили тела 18 мигрантов

«Подразделения береговой охраны центрального региона провели в ночь с 16 на 17 марта несколько отдельных операций, включивших спасение и пресечение незаконных попыток пересечения морской границы», — говорится в сообщении радиостанции.
Отмечается, что в ходе операций в море удалось спасти 612 нелегальных мигрантов из стран Африки южнее Сахары, чьи лодки оказались под угрозой затопления.
«Также были обнаружены тела 18 человек», — пишет радиостанция.
Ежедневно десятки мигрантов из стран Африки, расположенных к югу от Сахары, на лодках пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Италию. Часть из них тонут.