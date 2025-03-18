США наносят удары по столице Йемена

По информации телеканалов Al Hadath и Sky News Arabia, во всех частях города слышны мощные взрывы. Источники Al Hadath заявили, что целью ударов стали военные объекты хуситов, в том числе «секретные склады оружия», находящиеся на западе йеменской столицы.
Массированные удары американских войск по целям на территории Йемена в ночь на 16 марта ознаменовали начало крупной военной операции против хуситов.
Действия США, по заявлению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, предприняты для защиты американских судов от хуситских атак и сопровождались угрозами беспрецедентных репрессалий в случае продолжения нападений в Красном море. В результате ударов, по имеющимся данным, свыше сотни людей получили ранения.