В Магаданской области спасатели эвакуировали двух туристов из тайги

«Два брата сегодня ночью перевернулись на снегоходе в районе озера Чистое. Один был травмирован. Второй разжег огонь и поехал за спасателями. Добравшись до места, где ловила связь, позвонил жене, которая вызвала группу спасения. На четырех единицах техники спасатели выдвинулись к месту ЧП. Травмы одного из туристов оказались серьезными. Мороз был около сорока градусов», — рассказал собеседник агентства.