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В Магаданской области спасатели эвакуировали двух туристов из тайги

МАГАДАН, 18 мар — РИА Новости. Спасатели эвакуировали двоих туристов, один из которых получил травмы, из тайги в Магаданской области, где стоят сорокаградусные морозы, сообщил РИА Новости представитель пожарно-спасательного центра региона.

Источник: © РИА Новости

«Два брата сегодня ночью перевернулись на снегоходе в районе озера Чистое. Один был травмирован. Второй разжег огонь и поехал за спасателями. Добравшись до места, где ловила связь, позвонил жене, которая вызвала группу спасения. На четырех единицах техники спасатели выдвинулись к месту ЧП. Травмы одного из туристов оказались серьезными. Мороз был около сорока градусов», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для эвакуации людей задействовали современный снегоболотоход «Кречет», который недавно поступил на вооружение подразделения.