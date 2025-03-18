В Ленинградской области пресекли хищение топлива из нефтепродуктопровода

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий обнаружено и изъято более 123 т нефтепродуктов, специализированное оборудование для осуществления врезок и хищения топлива (грузовик, переделанный для скрытой транспортировки похищенных нефтепродуктов, три тягача и четыре цистерны)», — сказано в сообщении.