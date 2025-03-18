Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Израиле предложили обратиться в МИД с вопросом о героизации Бандеры на Украине

Вопрос о восхвалении на Украине пособника нацистов времен Холокоста Степана Бандеры был оставлен без комментария официальным представителем израильского правительства Дэвида Менцера. По его словам, компетентностью для ответа в таком случае обладает МИД страны.

Менцер пообещал передать в МИД вопрос о Бандере.

Вопрос о восхвалении на Украине пособника нацистов времен Холокоста Степана Бандеры был оставлен без комментария официальным представителем израильского правительства Дэвида Менцера. По его словам, компетентностью для ответа в таком случае обладает МИД страны.

«Я передам ваш вопрос в МИД, который, вероятно, сможет ответить более развернуто», — сказал Менцер на вопрос об отношении кабмина Израиля к восхвалению Бандеры на Украине, передают «Известия». При этом он подчеркнул, что в стране не запрещено журналистам задавать подобные вопросы.

Ранее возможный кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен потребовал отменить культ Степана Бандеры на Украине. Он напомнил, что этот нацист причастен к «Волынской резне», когда были убиты десятки тысяч поляков.