В Израиле предложили обратиться в МИД с вопросом о героизации Бандеры на Украине

Менцер пообещал передать в МИД вопрос о Бандере.
Вопрос о восхвалении на Украине пособника нацистов времен Холокоста Степана Бандеры был оставлен без комментария официальным представителем израильского правительства Дэвида Менцера. По его словам, компетентностью для ответа в таком случае обладает МИД страны.
«Я передам ваш вопрос в МИД, который, вероятно, сможет ответить более развернуто», — сказал Менцер на вопрос об отношении кабмина Израиля к восхвалению Бандеры на Украине, передают «Известия». При этом он подчеркнул, что в стране не запрещено журналистам задавать подобные вопросы.
Ранее возможный кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен потребовал отменить культ Степана Бандеры на Украине. Он напомнил, что этот нацист причастен к «Волынской резне», когда были убиты десятки тысяч поляков.