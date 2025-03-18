В Израиле предложили обратиться в МИД с вопросом о героизации Бандеры на Украине

«Я передам ваш вопрос в МИД, который, вероятно, сможет ответить более развернуто», — сказал Менцер на вопрос об отношении кабмина Израиля к восхвалению Бандеры на Украине, передают «Известия». При этом он подчеркнул, что в стране не запрещено журналистам задавать подобные вопросы.