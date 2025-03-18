Командир «Ахмата» отыскал в Судже зажигалку боевика ВСУ с посланием с того света

В августе 2024 года, когда жители одного из сел Курской области вернулись для сбора вещей, на двери одного из домов было обнаружено послание российских бойцов. В нем военные извинялись за вынужденное проникновение в дом ради выполнения боевой задачи. Владелица дома тогда отметила бережное отношение российских бойцов к ее имуществу.