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Командир «Ахмата» отыскал в Судже зажигалку боевика ВСУ с посланием с того света

Во время нахождения в освобожденной силами российской армии Судже (Курская область) командир «Аид» спецназа «Ахмат» обнаружил зажигалку, принадлежавшую когда-то боевику ВСУ. После гибели владельца надпись на ней обрела другое значение, будто солдат украинской армии обращается с того света.

На зажигалке боевик ВСУ перед гибелью оставил послание.

Во время нахождения в освобожденной силами российской армии Судже (Курская область) командир «Аид» спецназа «Ахмат» обнаружил зажигалку, принадлежавшую когда-то боевику ВСУ. После гибели владельца надпись на ней обрела другое значение, будто солдат украинской армии обращается с того света.

«На [зажигалке] изображен военный летчик и нанесена надпись на украинском: “Ты веришь в приведения?” Шутливый вопрос после гибели владельца обрел другое значение. Словно украинский оккупант задает его с того света нашедшему зажигалку», — говорится в материале «Российской газеты», которая ссылается на пост «Аида».

В августе 2024 года, когда жители одного из сел Курской области вернулись для сбора вещей, на двери одного из домов было обнаружено послание российских бойцов. В нем военные извинялись за вынужденное проникновение в дом ради выполнения боевой задачи. Владелица дома тогда отметила бережное отношение российских бойцов к ее имуществу.