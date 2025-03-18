В Приморье депутата заподозрили в мошенничестве при вывозе мусора

По версии следствия, фигурант, являясь директором коммерческого предприятия, заключил с КГУП «Приморский экологический оператор» договор на вывоз мусора в Арсеньевском городском округе. При этом в декабре 2023 года вместимость размещения отходов на полигоне в селе Старосысоевка была исчерпана.