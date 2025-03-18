В Приморье депутата заподозрили в мошенничестве при вывозе мусора

«Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы Арсеньевского городского округа — директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении мошенничества при оказании услуг по транспортировке твёрдых коммунальных отходов (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, фигурант, являясь директором коммерческого предприятия, заключил с КГУП «Приморский экологический оператор» договор на вывоз мусора в Арсеньевском городском округе. При этом в декабре 2023 года вместимость размещения отходов на полигоне в селе Старосысоевка была исчерпана.
Не позднее июня 2024 года фигурант незаконно распорядился подготовить отчётную документацию в адрес КГУП о весе транспортируемых и захороненных на указанном полигоне отходов, отмечает СУСК. На основании недостоверных документов унитарное предприятие перевело на счёт компании депутата свыше 6,5 миллиона рублей. Деньгами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.
Следователи провели обыски в офисе и по месту проживания подозреваемого. Фигурант допрошен, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в мошенничестве, он признал свою вину, добавляет СУСК.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.