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Во Владивостоке осудили владельца детского центра, где погиб ребенок

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Суд приговорил к реальному лишению свободы владелицу детского развлекательного центра, где в мае 2024-го погиб ребенок, оставшийся без присмотра. Женщину осудили на три года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Источник: РИА "Новости"

«С учетом позиции государственного обвинителя суд признал 44-летную женщину виновной в совершении и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом 300 тыс. рублей и лишением права заниматься деятельностью по предоставлению услуг по дневному уходу за детьми, по организации отдыха детей и их оздоровлению сроком на 3 года», — сообщили в надзорном ведомстве.

В центр мальчика привела старшая сестра, доверив брата сотруднику. Однако ребенок по неизвестной причине остался без присмотра. В какой-то момент элемент веревочной качели обвился вокруг шеи ребенка. Согласно заключению судмедэкспертизы, мальчик погиб в течение 4−8 минут, так и не получив помощь.

Также в пользу родителей мальчика взыскали компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.

«В судебном заседании подсудимая вину не признала, указав, что за безопасностью ребенка должны были следить родители», — добавили в прокуратуре.