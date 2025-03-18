Во Владивостоке осудили владельца детского центра, где погиб ребенок

«С учетом позиции государственного обвинителя суд признал 44-летную женщину виновной в совершении и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом 300 тыс. рублей и лишением права заниматься деятельностью по предоставлению услуг по дневному уходу за детьми, по организации отдыха детей и их оздоровлению сроком на 3 года», — сообщили в надзорном ведомстве.