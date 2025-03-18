Во Владивостоке осудили владельца детского центра, где погиб ребенок

«С учетом позиции государственного обвинителя суд признал 44-летную женщину виновной в совершении и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом 300 тыс. рублей и лишением права заниматься деятельностью по предоставлению услуг по дневному уходу за детьми, по организации отдыха детей и их оздоровлению сроком на 3 года», — сообщили в надзорном ведомстве.
В центр мальчика привела старшая сестра, доверив брата сотруднику. Однако ребенок по неизвестной причине остался без присмотра. В какой-то момент элемент веревочной качели обвился вокруг шеи ребенка. Согласно заключению судмедэкспертизы, мальчик погиб в течение 4−8 минут, так и не получив помощь.
Также в пользу родителей мальчика взыскали компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.
«В судебном заседании подсудимая вину не признала, указав, что за безопасностью ребенка должны были следить родители», — добавили в прокуратуре.