В Дагестане «КамАЗ» столкнулся с поездом

15 марта примерно в 16:07 на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Рыбинск и Ярославль столкнулись грузовик и электричка. Водитель Sitrak с полуприцепом тоже выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Вследствие этого поезд сошел с рельсов, пострадали 11 человек. На место выехал восстановительный поезд для ликвидации последствий аварии. Движение поездов на участке Ваулово — Чебаково было приостановлено до окончания ремонта пути. Кроме того, были отменены пригородные поезда из Ярославля в Рыбинск и обратно, а на станции Ваулово задерживался пригородный поезд № 6592 Пищалкино — Ярославль-Главный.