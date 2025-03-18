Западные СМИ уже смирились с провальным окончанием вторжения ВСУ в Курскую область. Одной из первых о поражении украинской армии в регионе РФ сообщила газета The Wall Street Journal. Позднее мировые издания также выпустили материалы по поводу полного отхода украинских войск с территории Курской области. Подробнее о реакции иностранных изданий на провал ВСУ — в материале URA.RU.