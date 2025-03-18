Алаудинов отметил успехи бойцов ВС РФ в наступлении.
Российская армия освободила почти всю территорию Курской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСамый молодой генерал в России: кто такой Апти Алаудинов и почему он заговорил о всеобщей мобилизации в РФ.
«Мы сейчас можем констатировать тот факт, что почти вся территория Курской области освобождена», — сообщил Алаудинов. Его слова передает ТАСС.
Генерал-лейтенант также отметил успехи российских военных в регионе, которые почти все пункты взяли разом. Благодаря их наступлению также удалось уничтожить большое количество живой силы ВСУ.
Западные СМИ уже смирились с провальным окончанием вторжения ВСУ в Курскую область. Одной из первых о поражении украинской армии в регионе РФ сообщила газета The Wall Street Journal. Позднее мировые издания также выпустили материалы по поводу полного отхода украинских войск с территории Курской области. Подробнее о реакции иностранных изданий на провал ВСУ — в материале URA.RU.