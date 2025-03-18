В Башкирии при пожаре в квартире погибли пятеро детей и мужчина

«На место выехал временно исполняющий обязанности начальника МЧС по РБ Эдуард Идрисов и рабочая группа ведомства, в том числе эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России для выяснения всех обстоятельств и причин пожара. На месте также работают сотрудники СКР по РБ и прокуратуры», — проинформировали в ведомстве.