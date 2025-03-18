В Башкирии при пожаре в квартире погибли пятеро детей и мужчина

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, этой ночью в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома в селе Вперёд, предварительно, загорелся натяжной потолок. На момент прибытия сотрудников МЧС России открытое горение отсутствовало. Площадь пожара составила 2,5 кв. м. Возгорание потушили соседи подручными средствами.
В квартире без признаков жизни были обнаружены пятеро детей — 7-летняя девочка, две 5-летние девочки-близнецы, два 3-летних мальчика-близнеца, а также мужчина.
«На место выехал временно исполняющий обязанности начальника МЧС по РБ Эдуард Идрисов и рабочая группа ведомства, в том числе эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России для выяснения всех обстоятельств и причин пожара. На месте также работают сотрудники СКР по РБ и прокуратуры», — проинформировали в ведомстве.
Как выяснил «Башинформ», предварительно, во время трагедии мать была на работе, а с детьми находился сожитель. Они задохнулись, надышавшись едким дымом от плавящегося потолка.
Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Давлекановского района Тимур Каюмов. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних и обеспечению требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.