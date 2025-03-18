Трамп лишил сына и дочь Байдена защиты Секретной службы

«Хантер Байден пользовался защитой Секретной службы в течение длительного периода времени, и все это оплачивалось налогоплательщиками Соединенных Штатов. В этой группе целых 18 человек, что просто смешно!.. Аналогичным образом, Эшли Байден, у которой 13 агентов, будет исключена из списка» , — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.