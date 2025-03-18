В Башкирии при пожаре погибли пять детей и мужчина

«Ночью в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома в селе Вперед, предварительно, начал гореть натяжной потолок. На момент прибытия сотрудников МЧС России открытое горение отсутствовало. Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра. К сожалению, в квартире без признаков жизни были обнаружены пять детей (три девочки 2017, 2019, 2019 годов рождения и два мальчика 2021 года рождения) и 33-летний мужчина», — говорится в сообщении.