В Приморье мужчина пытался продать 38 корней краснокнижного растения

Напомним, сотрудники Уссурийской таможни в ходе оперативно-разыскных мероприятий в пункте пропуска «Полтавка» обнаружили у иностранного гражданина 17 краснокнижных грибов общим весом 1,2 кг, спрятанных в рюкзаке. Позднее в пункте пропуска «Краскино» еще один иностранец пытался провезти через границу семь грибов (шляпки и ножки) весом 100 грамм, завёрнутых в свёрток среди личных вещей в багаже.