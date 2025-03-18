В Приморье мужчина пытался продать 38 корней краснокнижного растения

В Уссурийске пограничники задержали гражданина России, у которого нашли 38 корней женьшеня, залитых спиртосодержащей жидкостью. Он пытался продать их через интернет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
Эксперты из национального парка «Земля леопарда» подтвердили, что растения действительно являются корнями женьшеня, принадлежащего к видам, занесённым в Красную книгу РФ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной рубке и попытке сбыта растений, относящихся к редким видам.
Напомним, сотрудники Уссурийской таможни в ходе оперативно-разыскных мероприятий в пункте пропуска «Полтавка» обнаружили у иностранного гражданина 17 краснокнижных грибов общим весом 1,2 кг, спрятанных в рюкзаке. Позднее в пункте пропуска «Краскино» еще один иностранец пытался провезти через границу семь грибов (шляпки и ножки) весом 100 грамм, завёрнутых в свёрток среди личных вещей в багаже.