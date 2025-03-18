Предпринимательницу из Владивостока приговорили к лишению свободы за смерть ребёнка в игровом центре

24 мая 2024 года в игровой центр на улице Хабаровской малолетнего ребёнка по просьбе матери привела старшая сестра. Она доверила присмотр за ним сотруднику центра и отлучилась, но малыш оказался в игровом зале без надзора. Во время игры он запутался в элементе верёвочной качели и оставался в таком положении, как выяснила судебно-медицинская экспертиза, около 4 — 8 минут, это привело к удушью и смерти ребёнка.