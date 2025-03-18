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Предпринимательницу из Владивостока приговорили к лишению свободы за смерть ребёнка в игровом центре

Хозяйку детского развлекательного центра во Владивостоке приговорили к реальному лишению свободы за гибель ребёнка, удавившегося в центре верёвочной качелей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

24 мая 2024 года в игровой центр на улице Хабаровской малолетнего ребёнка по просьбе матери привела старшая сестра. Она доверила присмотр за ним сотруднику центра и отлучилась, но малыш оказался в игровом зале без надзора. Во время игры он запутался в элементе верёвочной качели и оставался в таком положении, как выяснила судебно-медицинская экспертиза, около 4 — 8 минут, это привело к удушью и смерти ребёнка.

44-летней владелице центра предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших гибель человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Вину в преступлении она не признала, так как осталась уверенной в том, что за ребёнком должны были следить родители.

Суд приговорил предпринимательницу к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ей на протяжении трёх лет нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с организацией детского досуга. Применили к женщине и финансовые санкции: 300 тысяч рублей уголовного штрафа и 3 миллиона рублей компенсации морального вреда семье погибшего ребёнка. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Ранее несчастный случай произошёл в другом детском развлекательном центре во Владивостоке — батутном центре CityJump в ТЦ «Ладыгина». Там использовалось игровое оборудование без эксплуатационного сертификата, во время игры в небезопасных конструкциях трёхлетняя девочка упала, получив тяжёлую травму — компрессионный перелом позвоночника.