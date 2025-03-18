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Хуситы заявили о новом ударе по авианосцу США в Красном море

ДОХА, 18 марта. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли третий удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море в ответ на удары США по Йемену.

Источник: AP 2024

Об этом сообщил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

Отмечается, что атака была осуществлена с использованием двух крылатых ракет и двух беспилотников.