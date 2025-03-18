Хуситы заявили о новом ударе по авианосцу США в Красном море

Об этом сообщил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
Отмечается, что атака была осуществлена с использованием двух крылатых ракет и двух беспилотников.
ДОХА, 18 марта. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли третий удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море в ответ на удары США по Йемену.
Об этом сообщил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
Отмечается, что атака была осуществлена с использованием двух крылатых ракет и двух беспилотников.