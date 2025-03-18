Израиль вновь начал военную операцию и бомбардировки в секторе Газа. Онлайн-трансляция

06:51 «Сегодня вечером мы возобновили военные операции в секторе Газа. Боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока все заложники не будут освобождены и пока не будут выполнены все цели этого конфликта». Такое заявление сделал Министр обороны Израиля Исраэль Кац.