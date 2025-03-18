Израиль вновь начал военную операцию и бомбардировки в секторе Газа. Онлайн-трансляция

Израиль атакует сектор Газа.
Израиль 18 марта возобновил военную операцию в секторе Газа, проводя массированные бомбардировки. По информации из офиса премьер-министра Нетаньяху, ЦАХАЛ усилит свои военные действия. Сообщается о первых пострадавших и материальных разрушениях. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает главное о событиях на Ближнем Востоке.
07:27 «Мы повторяем, что Йемен со своими вооруженными силами продолжит военную эскалацию в поддержку Газы и палестинского народа до тех пор, пока агрессия не прекратится и осада не будет снята», — заявил представитель Хуситов Яхья Сариа в своем telegram-канале.
07:21 Обстрел затронул все районы сектора Газа, включая Дейр-эль-Балах. Возможности медперсонала ограничены. Об этом сообщил корреспондент Al-Arabiya.
07:14 Число погибших в результате ударов по сектору Газа возросло до 150. Об этом сообщил корреспондент Al Arabiya.
07:13 В результате обстрела погиб генерал-майор Махмуд Абу Ватфа, заместитель министра внутренних дел ХАМАС. Об этом сообщило Al-Arabiya в соцсети Х.
07:05 Атака Израиля была спланирована заранее, заявил Al Jazeera. Уточняется, что она держалась в секрете, чтобы сохранить элементы неожиданности и обмана.
07:04 Число погибших возросло до 112. Об этом сообщил Al Jazeera.
06:58 Число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа достигло 109 человек. Отмечается, что 75 жертв были зарегистрированы в городе Хан-Юнис, расположенном на юге сектора, говорится в информации медицинских служб, переданной телеканалу Al Jazeera.
06:56 В последнее время ХАМАС активизировал подготовку к нападениям на Израиль и приступил к процессу перевооружения, сообщает Axios со ссылкой на данные, предоставленные информированным источником.
06:53 Израиль разрабатывал военные планы в условиях строгой секретности. Они были известны лишь ограниченному кругу лиц. Это делалось с целью нанесения неожиданно удара по ХАМАС, сообщает Axios со ссылкой на источник из числа израильских чиновников.
06:51 «Сегодня вечером мы возобновили военные операции в секторе Газа. Боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока все заложники не будут освобождены и пока не будут выполнены все цели этого конфликта». Такое заявление сделал Министр обороны Израиля Исраэль Кац.
06:51 Армия находится в состоянии боевой готовности и активно действует в различных направлениях, говорит представитель Вооруженных сил Израиля.
06:49 Операция в секторе Газа может превысить предыдущие воздушные атаки по своему масштабу. Об этом сообщает Израильское телерадиовещательное управление.
06:48 В результате авиаударов Израиля по сектору Газа число погибших составило 86 человек. Из них 52 человек — в Хан-Юнисе. Такие данные приводит телеканал Al Jazeera, ссылаясь на медицинские источники.
06:45 Правительство Нетаньяху приняло решение о прекращении перемирия, что ставит под вопрос судьбу заложников в Газе. Об этом сообщило движение ХАМАС.
06:43 На Западном берегу реки Иордан происходит наибольшая атака с времен Второй интифады. По словам спецдокладчика по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе, которые приводит палестинское информационное агентство WAFA, палестинцы сталкиваются с серьезной угрозой массовой этнической чистки в связи с реализацией Израилем долгосрочного плана по захвату палестинских территорий и выселению палестинского населения.
06:38 ХАМАС обратилась с призывом к Лиге арабских государств и Организации исламского сотрудничества принять на себя обязательства по поддержке палестинского народа и по работе над снятием блокады с Газы.
06:37 Режим прекращения огня в Газе был завершен. Об этом сообщили израильские информационные агентства со ссылкой на высокопоставленный источник в Израиле.
06:35 ХАМАС заявляет, что необходимо возложить полную ответственность за нарушение и аннулирование соглашения на премьер-министра Нетаньяху и Сионистское оккупационное правительство, и призывает посредников принять соответствующие меры.
06:35 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении ряда масштабных атак по инфраструктуре, контролируемой палестинской террористической организацией ХАМАС, на территории сектора Газа.
06:32 В результате серии авиационных налетов, проведенных Израилем по сектору Газа, погибли не менее 34 человек. Более 70 человек получили ранения. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
06:30 Количество жертв в результате авиационных ударов, нанесенных Израилем по городу Дераа на юге Сирии, увеличилось до трех человек. По информации Министерства здравоохранения переходного правительства Сирии, в результате этих атак также 19 человек получили ранения.
06:28 В результате авиаударов, нанесенных Израилем по городу Дераа на юге Сирии, два человека были убиты и 19 получили ранения. Об этом сообщило сирийское информационное агентство Sana.
06:26 Израильские вооруженные силы провели серию ударов по объектам и командным пунктам на территории южной Сирии, начиная с 18 марта. В официальном заявлении ЦАХАЛ указано: «В данный момент ведутся операции против военных целей на юге Сирии, включая удары по командным центрам и объектам, где хранятся оружие и военная техника, находящиеся под контролем старого сирийского режима».
06:25 Также были атакованы огневые позиции, которые восстановили шиитские формирования возле населенных пунктов Дейр-Мимас, Клейя и Эль-Хардали, расположенных на южном берегу реки Литани. Информация о последствиях этого авиаудара не сообщается.
06:24 Израильские воздушные силы провели ряд авиаударов по позициям «Хезболлах» в южной части Ливана. По информации, опубликованной на телеканале Al Jadeed, мощные взрывы прогремели в населенных пунктах Залайя и Лаббайя, расположенных в районе Западное Бекаа, где располагаются логистические базы шиитских милитантов.
06:23 Израильская авиация осуществила налет на южный сирийский город Дераа, при этом атакованы были пригородные районы города. Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает, что предположительными целями авиаударов являются военные объекты, находящиеся в западной части Дераа.
06:22 Военно-воздушные силы Израиля осуществили бомбардировку объектов, принадлежащих организации «Хезболлах». По информации военных, на этих объектах находились террористы и склады вооружений.
06:22 По данным представителей движения ХАМАС, начиная с момента введения режима прекращения огня в Газе, число погибших составляет около 160 человек. Отмечается, что израильские силы продолжают нарушать условия соглашения, осуществляя атаки на гражданские объекты. «Недавняя атака, выполненная с использованием беспилотного летательного аппарата в центральной части Газы, привела к гибели пятерых мирных жителей», — заявили в ХАМАС.
06:19 Израильские вооруженные силы нанесли удар по двум радикалам, которые пытались установить взрывное устройство в центральной части сектора Газа. Инцидент произошел в районе Эль-Бурейдж, где террористы попытались закладывать взрывчатку неподалеку от позиций израильских войск. В ответ на угрозу безопасности, ЦАХАЛ принял решение о применении силы.
06:18 Вооруженные силы Израиля осуществили серию новых атак на палестинские радикальные элементы в Газе, сообщило военное пресс-бюро 17 марта. По данным пресс-службы, одна из атак была направлена на группу из трех радикалов, которые были замечены вблизи израильских войск в центральной части Газы. Военные указали, что эти лица пытались установить взрывное устройство на территории.
06:15 По информации телеканала Al Jazeera, авиационный удар был нанесен по лагерю беженцев в районе Аль-Маваси, расположенном на южной территории сектора Газа. Агентство Reuters сообщает, что в результате этого удара погибли 15 человек, и десятки получили ранения сразу после того, как Израиль объявил о начале военной операции.
06:14 В ответ на отказ ХАМАС освободить заложников Израиль нанес удары по объектам данной группировки, сообщила канцелярия Нетаньяху. Как передает 12-й канал Израиля, в регионах, прилегающих к Газе, будут введены специальные меры безопасности для обеспечения защиты здоровья населения.
Число погибших после атаки Израиля на Газу выросло минимум до 30 человек (архивное фото) Фото: Министерство обороны Израиля.