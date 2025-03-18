Al Jazeera: в Газе при ударах Израиля погибли не менее 34 человек

По его данным, израильские ВВС нанесли удары по палаткам беженцев в Хан-Юнисе, жилым домам в Рафахе и в Джабалии.
Ранее о нанесении массированных ударов по сектору Газа сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид в социальной сети Х со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Отмечается, что Израиль возобновил операции после того, как радикальное палестинское движение ХАМАС отклонило предложение США о продлении режима прекращения огня.
15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение, включающее в себя три этапа, вступило в силу 19 января, его первая фаза закончилась в субботу 1 марта.