Пять детей погибли при пожаре в Давлекановском районе Башкортостана

Пять детей и 33-летний мужчина погибли при пожаре в селе Вперёд Давлекановского района Башкортостана. Среди погибших — три девочки (2017, 2019 и 2019 годов рождения) и два мальчика (2021 года рождения). Об этом сообщило МЧС республики.