Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев мира

В связи с обострением ситуации, израильская армия также приняла решение о временной приостановке работы учебных заведений в населенных пунктах, расположенных близко к границе с Газой. Это мера предосторожности направлена на обеспечение безопасности гражданского населения в условиях возможных ответных действий со стороны ХАМАС.