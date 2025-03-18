Обвиняемый в терроризме студент из Москвы готовил нападение на однокурсников

В материалах сказано, что уголовное дело в отношении Сафарова было возбуждено по заявлению, написанному его знакомой, которая училась в этом же колледже. Ей показалось странным, что молодой человек ходит по учебному заведению в футболке с надписями «Ненависть» и «Естественный отбор». Кроме того, он интересовался судьбами Ильназа Галявиева и Тимура Бекмансурова, которые устроили стрельбу в гимназии Казани и Пермском государственном университете, а также движением «Колумбайн», признанным решением Верховного суда РФ террористическим и запрещенным в России.