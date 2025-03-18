Обвиняемый в терроризме студент из Москвы готовил нападение на однокурсников

«Сафаров Риад Хикметович, 10 сентябр 2006 года, по имеющимся данным, готовил нападение на своих однокурсников с оружием или предметами, используемыми в качестве оружия», — сказано в одном из документов дела. Там уточняется, что Сафаров учился в колледже Российского государственного университета правосудия по специальности «юриспруденция».
В материалах сказано, что уголовное дело в отношении Сафарова было возбуждено по заявлению, написанному его знакомой, которая училась в этом же колледже. Ей показалось странным, что молодой человек ходит по учебному заведению в футболке с надписями «Ненависть» и «Естественный отбор». Кроме того, он интересовался судьбами Ильназа Галявиева и Тимура Бекмансурова, которые устроили стрельбу в гимназии Казани и Пермском государственном университете, а также движением «Колумбайн», признанным решением Верховного суда РФ террористическим и запрещенным в России.
Сафарову предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Он взят под стражу по решению суда, срок ареста студента продлен до 23 июля. Как сказано в материалах расследования, до ареста Сафаров жил в населенном пункте Щербинка в Новой Москве. У него был проведен обыск, изъяты коллекция ножей, помповое ружье, две гранаты, а также литература, посвященная оружию и тактике ведения стрелкового боя.
Сафаров вину не признает. Согласно позиции защиты студента, его оговорили однокурсники, которые написали заявление в СК. Адвокаты обвиняемого также отмечают, что найденные гранаты предназначены для страйкбола и не могут быть переделаны под боевые, а ружье сделано из пластика и для стрельбы боевыми боеприпасами применяться не может.