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Al Jazeera: в Газе при ударах Израиля погибли более 34 человек

В результате атаки Израиля на сектор Газа погибли как минимум 34 человек, еще 70 ранены. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

34 человек погибли в результате ударов Израиля по объектам в секторе Газа.

В результате атаки Израиля на сектор Газа погибли как минимум 34 человек, еще 70 ранены. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«34 человека погибли и десятки получили ранения в результате израильских налетов на сектор Газа», — говорится в сообщении канала в Telegram. В прямом эфире, который транслируется на официальном сайте ТВ, дополнили, что получивших ранения уже более 70 человек.

URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает о последних событиях военной операции Израиля в секторе Газа. Перемирие в горячей точке на Ближнем Востоке продлилось около двух месяцев.