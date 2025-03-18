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В Башкирии пять детей и мужчина погибли при пожаре в квартире

В тушению привлекались пять человек и две единицы техники.

Источник: Аргументы и факты

В Башкирии при пожаре в жилой квартире погибли пять детей и один мужчина, сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло в ночное время на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома в селе Вперед. Предварительно установлено, что огонь охватил натяжной потолок. Когда пожарные прибыли на место, открытого горения уже не наблюдалось, а площадь возгорания составила 2,5 квадратных метра.

Внутри квартиры были обнаружены тела пяти детей — трех девочек, родившихся в 2017 и 2019 годах, и двух мальчиков 2021 года рождения, а также 33-летнего мужчины.

На ликвидацию пожара были направлены пять спасателей и две единицы спецтехники.

Ранее порядка 50 человек погибли в результате пожара в ночном клубе города Кочани в Северной Македонии.