В Башкирии пять детей и мужчина погибли при пожаре в квартире

В Башкирии при пожаре в жилой квартире погибли пять детей и один мужчина, сообщили в региональном управлении МЧС.
Возгорание произошло в ночное время на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома в селе Вперед. Предварительно установлено, что огонь охватил натяжной потолок. Когда пожарные прибыли на место, открытого горения уже не наблюдалось, а площадь возгорания составила 2,5 квадратных метра.
Внутри квартиры были обнаружены тела пяти детей — трех девочек, родившихся в 2017 и 2019 годах, и двух мальчиков 2021 года рождения, а также 33-летнего мужчины.
На ликвидацию пожара были направлены пять спасателей и две единицы спецтехники.
Ранее порядка 50 человек погибли в результате пожара в ночном клубе города Кочани в Северной Македонии.