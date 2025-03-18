В Башкирии пять детей и мужчина погибли при пожаре в квартире

Возгорание произошло в ночное время на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома в селе Вперед. Предварительно установлено, что огонь охватил натяжной потолок. Когда пожарные прибыли на место, открытого горения уже не наблюдалось, а площадь возгорания составила 2,5 квадратных метра.