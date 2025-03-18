Al Jazeera: число жертв авиаударов Израиля по сектору Газа возросло до 59

15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение, включающее в себя три этапа, вступило в силу 19 января, его первая фаза закончилась в субботу 1 марта.