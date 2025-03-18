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Al Jazeera: число жертв авиаударов Израиля по сектору Газа возросло до 59

ДУБАЙ, 18 марта. /ТАСС/. Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа возросло до 59. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.

Источник: AP 2024

Ранее сообщалось о 34 погибших и более 70 раненых в результате серии израильских налетов на сектор Газа.

О нанесении массированных ударов по сектору Газа сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид в социальной сети Х со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Отмечается, что Израиль возобновил операции после того, как радикальное палестинское движение ХАМАС отклонило предложение США о продлении режима прекращения огня.

15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение, включающее в себя три этапа, вступило в силу 19 января, его первая фаза закончилась в субботу 1 марта.