В Приморье ликвидировали все природные пожары

«За прошедшие сутки было зарегистрировано 10 природных пожаров. Из них четыре — на землях иных категорий — в Пограничном и Яковлевском округах, а также в Надеждинском и Спасском муниципальных районах. Общая площадь возгораний составила 129 га. На утро 18 марта все возгорания ликвидированы», — говорится в сообщении.
В ликвидации лесных пожаров, общая площадь которых составила 179 га, участвовали 45 человек. Потушены пожары в Ольгинском и Черниговском округах, в Надеждинском районе. В Многоудобном Шкотовского округа лесной пожар локализован.
На тушение палов пожарные подразделения за сутки привлекались 72 раза. На территории 14 муниципалитетов введен особый противопожарный режим, на территории еще 6 муниципальных образований введен режим повышенной готовности. Особый противопожарный режим действует в пределах территориальных границ Уссурийского городского округа, городских округов Большой Камень и ЗАТО Фокино, Октябрьского, Пограничного, Партизанского, Шкотовского, Лазовского, Ольгинского, Ханкайского, Хасанского и Хорольского муниципальных округов, в Партизанске и Надеждинском районе. Режим повышенной готовности введен в пределах территориальных границ Владивостокского, Находкинского, Артемовского городских округов, Михайловского, Дальнегорского и Тернейского муниципальных округов.