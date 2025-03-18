В Приморье ликвидировали все природные пожары

«За прошедшие сутки было зарегистрировано 10 природных пожаров. Из них четыре — на землях иных категорий — в Пограничном и Яковлевском округах, а также в Надеждинском и Спасском муниципальных районах. Общая площадь возгораний составила 129 га. На утро 18 марта все возгорания ликвидированы», — говорится в сообщении.