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Два человека погибли при пожаре в четырехквартирном доме в Ачинске

Двое мужчин погибли при пожаре в Красноярском крае.

Источник: МЧС РФ

Вечером 17 марта в Ачинске на улице Комсомольская произошел пожар в двухэтажном четырехквартирном доме. Как уточнили в МЧС Красноярского края, возгорание началось в 22:18.

Через час пожар локализовали на площади 100 квадратных метров, с огнем боролись 16 специалистов ведомства и шесть единиц техники.

На пепелище обнаружили тела двух мужчин. Еще один пострадал.

Предварительная причина трагедии — несоблюдение правил безопасности при эксплуатации электроприбора.

Ранее мы писали, что экс-замглавы Идринского района предстанет перед судом за превышение должностных полномочий.