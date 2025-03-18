Два человека погибли при пожаре в четырехквартирном доме в Ачинске

Вечером 17 марта в Ачинске на улице Комсомольская произошел пожар в двухэтажном четырехквартирном доме. Как уточнили в МЧС Красноярского края, возгорание началось в 22:18.
Через час пожар локализовали на площади 100 квадратных метров, с огнем боролись 16 специалистов ведомства и шесть единиц техники.
На пепелище обнаружили тела двух мужчин. Еще один пострадал.
Предварительная причина трагедии — несоблюдение правил безопасности при эксплуатации электроприбора.
Ранее мы писали, что экс-замглавы Идринского района предстанет перед судом за превышение должностных полномочий.