В Москве оштрафовали иностранца за попытку передать 15 сим-карт в СИЗО

Там отмечается, что Алишеров перекинул через внешнее ограждение СИЗО коробку белого цвета, в которой находилось 15 сим-карт операторов МТС, «Мегафон» и «Билайн», четыре USB-кабеля, пять штук наушников, три роутера и четыре телефона различных марок. Благодаря камерам видеонаблюдения мужчина был задержан неподалеку от изолятора. Алишеров после задержания признался, что коробка предназначалась его знакомому, который содержится в СИЗО «Водник». Однако правонарушитель подчеркнул, что не знал, что в коробке, так как ему ее дал другой знакомый и не уточнил, что внутри.