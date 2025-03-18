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В Москве оштрафовали иностранца за попытку передать 15 сим-карт в СИЗО

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мировой судья в Москве оштрафовал иностранного гражданина Аската Алишерова за попытку нелегально переправить в столичный СИЗО № 5 «Водник» 15 сим-карт, а также телефоны, роутеры и другие запрещенные предметы. Об этом сказано в материалах дела об административном правонарушении, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Признать иностранного гражданина Алишерова А. Н. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.12 КоАП РФ (передача лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы средств мобильной связи и иных средств коммуникации), и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 (трех тысяч) рублей. Конфискованные предметы совершения административного правонарушения, хранящиеся при материалах дела, по вступлении постановления в законную силу — уничтожить», — сказано в материалах дела.

Там отмечается, что Алишеров перекинул через внешнее ограждение СИЗО коробку белого цвета, в которой находилось 15 сим-карт операторов МТС, «Мегафон» и «Билайн», четыре USB-кабеля, пять штук наушников, три роутера и четыре телефона различных марок. Благодаря камерам видеонаблюдения мужчина был задержан неподалеку от изолятора. Алишеров после задержания признался, что коробка предназначалась его знакомому, который содержится в СИЗО «Водник». Однако правонарушитель подчеркнул, что не знал, что в коробке, так как ему ее дал другой знакомый и не уточнил, что внутри.