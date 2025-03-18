Развязка пьяной драмы в Нижнеудинске: 8 лет за убийство сожителя

Женщина распивала спиртные напитки в компании сожителя и знакомых. Между парой внезапно вспыхнула ссора на почве личной неприязни. В пылу конфликта женщина схватила кухонный нож и нанесла 44-летнему мужчине удар в живот. Потерпевший скончался позже в больнице, несмотря на попытки врачей спасти его жизнь.