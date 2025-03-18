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Развязка пьяной драмы в Нижнеудинске: 8 лет за убийство сожителя

44-летняя жительница Нижнеудинска приговорена к восьми годам колонии общего режима за убийство, поставившее точку в пьяной ссоре с сожителем, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Следственный комитет РФ

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета Иркутской области, смертельный конфликт произошел в апреле прошлого года.

Женщина распивала спиртные напитки в компании сожителя и знакомых. Между парой внезапно вспыхнула ссора на почве личной неприязни. В пылу конфликта женщина схватила кухонный нож и нанесла 44-летнему мужчине удар в живот. Потерпевший скончался позже в больнице, несмотря на попытки врачей спасти его жизнь.

Как отметили следователи, трагедия стала результатом сочетания алкоголя и неконтролируемой агрессии.

«Этот случай — жестокое напоминание о том, к чему приводят бытовые конфликты, подогретые спиртным».

К слову, напомним, что сейчас в Иркутске расследуется уголовное дело об убийстве женщины. Главный подозреваемый — муж.