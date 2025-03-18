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Число погибших при израильских ударах по Газе возросло до 130

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Число погибших при израильском ударе по Газе возросло по меньшей мере до 130 человек, число пострадавших исчисляется сотнями, сообщает иранский телеканал Press TV.

Источник: AP 2024

Ранее в ночь на вторник ЦАХАЛ сообщила о нанесении массированных ударов по палестинскому анклаву. Как утверждает издание Axios со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, Израиль решил возобновить военные операции против ХАМАС.

«Более 130 палестинцев, включая женщин, детей, убиты, сотни получили ранения», — говорится в публикации.

С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.

В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня власти еврейского государства объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в анклаве, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.