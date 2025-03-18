В Гондурасе при крушении самолета погибли минимум шесть человек

Самолет, принадлежащий авиакомпании Lanhsa, упал в море сразу после взлета из аэропорта Хуана Мануэля Гальвеса на острове Роатан. На его борту, по предварительным данным, находились не менее 15 человек, из них 6 погибли.
Сообщается, что самолет направлялся в сторону города Ла-Сейба. Издание со ссылкой на национальную полицию республики информировало, что «катастрофа произошла, когда самолет модели Jetstream 41, рассчитанный на 33 пассажира, столкнулся с механической неисправностью при взлете». Воздушное судно упало в море примерно в одном километре от взлетно-посадочной полосы.
По данным газеты, экстренным службам удалось спасти 10 человек, они были доставлены в больницу.