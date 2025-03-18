В Гондурасе при крушении самолета погибли минимум шесть человек

МЕХИКО, 18 марта. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолета в море сразу после взлета с аэродрома на острове Роатан на западе Гондураса. Об этом сообщило издание La Prensa со ссылкой на губернатора департамента Ислас-де-ла-Баия Уго Варелу.