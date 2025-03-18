В Башкирии в пожаре в жилом доме погибли взрослый и пятеро детей

Настоящая трагедия случилась в Башкирии в ночь на 18 марта. В одной из квартир двухэтажного дома начался сильный пожар. Предположительно, горел натяжной потолок. В результате происшествия погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии.
Среди жертв пожара оказались пятеро маленьких детей. Шестым погибшим стал 33-летний мужчина. В момент прибытия пожарных служб открытого горения уже не было. Огонь потушили пятеро сотрудников, использовалось две единицы спецтехники.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)» — заявили в СУ СК РФ по республике.
Пожар произошел также в Красноярском крае. Загорелась квартира в двухэтажном доме Ачинска. В результате погибли двое человек. Пожар тушили 16 специалистов.