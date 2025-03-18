В Башкирии в пожаре в жилом доме погибли взрослый и пятеро детей

Настоящая трагедия случилась в Башкирии в ночь на 18 марта. В одной из квартир двухэтажного дома начался сильный пожар. Предположительно, горел натяжной потолок. В результате происшествия погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии.